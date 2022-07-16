В Україні – нові норми мовного закону

В Україні з 16 липня набули чинності нові норми мовного закону. Тепер українська мова має стати мовою інтернет-ресурсів та комп’ютерних програм. Про це нагадує прес-служба Уповноваженого із захисту державної мови, повідомляє Соцпортал

Також починаючи з сьогоднішнього дня державна мова повинна використовуватися в рекламі, медицині, транспорті, освіті та науці, культурі, діловодстві та документообігу.

Відтепер українці бачитимуть у пошуковій системі Google більше запитів державною мовою, – повідомили у прес-службі.

Там наголосили, що з сьогоднішнього дня на всіх інтернет ресурсах (у тому числі в соцмережах), які працюють на території нашої країни, має з’явитися україномовна версія. Вона повинна завантажуватись відразу при переході на сторінку.

Українська версія може існувати поряд з іншими мовними версіями сайту, але міститиме не менший обсяг контенту.

Будь-який товар, на якому встановлено програму, має бути з українським інтерфейсом.

За порушення нових правил передбачено штрафи:

3400-8500 гривень за порушення, вчинене вперше;8500–11900 гривень за повторне порушення.

Громадян закликали розбудовувати Google українською та шукати новини державною мовою.

Агентство Телевидения Новости