Як українці утримують Луганщину. Відео

У соцмережі з’явилось відео боїв за крайні форпости ЗСУ на Луганщині. Звіт про успішну операцію оприлюднив керівник підрозділу “Кракен” Костянтін Немічев.

Робота наших хлопців на Донбасі.

Люди, які навіть не думали про війну до 24 лютого, показують високий рівень злагодженості та беруть в полон російських військових в ході вогневого нальоту на окуповану Білогорівку.

Наразі цей напрямок – одна з найгарячіших точок на фронті (https://t.me/natsionalKharkiv). Зараз вкрай важливо утримати ворога тут, щоб він не просувався далі.

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