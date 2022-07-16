Енергетики відновлюють електропостачання після ракетного обстрілу Чугуєва

Фахівці Чугуївського району електричних мереж АТ “Харківобленерго” відновлюють електропостачання районного центру після нічного ракетного обстрілу. Без світла залишилися мешканці будинків по вул. Медовій, Уланській, Старонікольській, Світлій, Кожедуба, Ватутіна, Робочій, Харківській, Музейній, бул. Комарова.

“Зі світлом вже 376 будинків, характер пошкоджень – перебиті проводи”, – зазначили в обленерго.

Окрім того, станом на 16 липня енергетики відновили електропостачання 3111 споживачів у сел. Малинівка Чугуївського району, де лінії електропередачі також постраждали внаслідок обстрілів два дні тому.

Агентство Телевидения Новости