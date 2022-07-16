У Міноборони анонсували удари з HIMARS по російських об’єктах у Криму

Україна може використати системи залпового вогню HIMARS проти російських об’єктів у Криму.

Про це під час телемарафону заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє ua.news

За його словами, Кримський півострів став хабом переміщення всієї техніки та озброєння, що йде з російської федерації до південних районів України. Це скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів – це може стати метою реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Крім того, Скібіцький звернув увагу на кораблі в акваторії Чорного моря, з яких ведеться обстріл української території. «Це теж одна з цілей, які необхідно вразити, щоб убезпечити громадян, наших об’єктів і взагалі України», – сказав він.

Зазначимо, що зараз ракетні установки HIMARS не можуть бити до Криму, оскільки Україні дали ракети з дальністю 80 кілометрів. Але якщо їй нададуть ракети на 300 кілометрів, це стане можливим.

Агентство Телевидения Новости