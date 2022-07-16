Як у Харкові безкоштовно отримати суміши та підгузки для немовлят

Молодіжна рада при Харківському міському голові допомагає забезпечувати дітей до трьох років сумішами, підгузками та ліками.

Приймаються індивідуальні та групові (від 10 сімей) заявки на допомогу, де потрібно вказати серію та номер свідоцтва про народження дитини, її вік, дату народження та інші дані, щоб уникнути випадків шахрайства.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Ox70yAHwTXqBrWk3Av0k1IEgGhUwoCBPxfNP67ojs8oNMw/viewform

У зв’язку з тим, що продукція надається безкоштовно, наявність усіх позицій не гарантовано.

Українці, які мають можливість підтримати ініціативу, можуть перерахувати кошти на номер картки: 4149-6293-1302-4069, Кирило Чикірякін (волонтер проекту).

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