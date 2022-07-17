Нічними ракетами у Харкові зруйновано виробництво, є постраждалі
Цієї ночі російські окупанти знову ракетами вдарили по Харкову.
Близько 03 год в Київському районі внаслідок влучання 2 ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи.
Ворог вночі інтенсивно обстрілював Дергачівську громаду. Унаслідок обстрілу виникали пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль.
У Чкаловській громаді, Чугуївського району, внаслідок обстрілу окупантів горів дах приватного будинку. Постраждалих, на щастя, немає.
▪️Бойові дії на Харківщині тривають. Ворог намагається утримати зайняті позиції, перегруповується, веде повітряну розвідку. Гарячим залишається Ізюмський напрямок, де наші ЗСУ не пропускають ворога та не втрачають свої позиції.