Авіакатастрофа до Греції українського літака із оборонним вантажем. Деталі
Про це інформують Kavalapost.gr, Babak Taghvaee у Twitter, EPT News.
Як зазначили у грецьких ЗМІ, літак розбився між селами Антіфіліппі та Палеохорі в Елефтерополісі, Кавала.
У виданнях повідомляють, що мова йде про український літак, який виконував комерційний (вантажний) рейс із Сербії до Йорданії. На борту перебувало 3 людини. А ERT зазначає, що у літаку було 8 людей.
Літак подав сигнал лиха афінським диспетчерам і хотів здійснити аварійну посадку в Кавалі.
За попередніми даними, у літака спалахнув один з чотирьох двигунів.
Але незабаром після цього літак зник з радарів і впав за 10 морських миль на захід від Кавали.
Речник МЗС України Олег Ніколенко потвердив інформацію. Екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії – відмова одного із двигунів.
За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Куліби на базі консульства України у Салоніках створено оперативний штаб.
Український літак Ан-12, який зазнав аварії у Греції, перевозив оборонну продукцію сербського виробництва
Як повідомляє “Європейська правда”, про це міністр оборони Сербії Небойша Стефанович у неділю підтвердив у зверненні.
“Літак вилетів близько 20:40 з міста Ниш і перевозив близько 11,5 тонн продукції нашої оборонної промисловості до кінцевого замовника в Бангладеш.
Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш”, сказав він.
Рейс мав здійснити технічні посадки в Аммані, Ер-Ріяді та Ахмедабаді, а його кінцевим пунктом призначення мало бути місто Дакка – столиця Бангладеш.
“Власником товару була приватна компанія Valir із Сербії. Цей рейс мав усі відповідні дозволи, усе згідно з міжнародними правилами”, зазначив Стефанович.
Глава Міноборони Сербії також підтвердив, що всі члени екіпажу Ан-12 загинули, а його власником є українська компанія.