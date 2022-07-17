Нові обстріли Чугуїва та Золочевської ОТГ
Російська армія вночі з 16 на 17 липня обстріляла село Івашки Золочівської громади. Окупанти влучили у складські приміщення, спиртзавод та приватний будинок. Усього місцеві почули 18 обстрілів.
Снаряди близько 23:30 влучили у складські приміщення сільгосппідприємства на станції Одноробівка, розповів Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко.
Також частина снарядів влучила у спиртзавод села Івашки та приватний будинок, де живе літня жінка. На заводі розбиті приміщення, сказав Коваленко. У приватному будинку — пошкоджені дах та вікна.
За інформацією Коваленка, обстріл вели з артилерії. Загиблих та поранених немає.
Крім цього, як повідомляють паблики, про серію нових вибухів у Чугуїві, де після прильотів розпочалася пожежа.