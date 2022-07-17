Зеленський відсторонив генпрокурора та усунув голову СБУ

Президент Володимир Зеленський своїми указами відсторонив від виконання обов’язків генпрокурорку Ірину Венедіктову та усунув очільника СБУ Івана Баканова.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Тимчасово виконуючим обов’язки Генпрокурора призначено Олексія Симоненка.

Звернення Президента Володимира Зеленського наприкінці 144-го дня повномасштабної війни:

«Сьогодні я ухвалив рішення про відсторонення від посади Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України.

Я відвідав прифронтові регіони – найскладніші. Особисто розбирався з діяльністю зокрема й правоохоронних органів. За результатами цього, як ви вже знаєте, були ухвалені кадрові рішення щодо регіональних керівників сектору безпеки – Херсон, Харків. Конкретні дії та будь-яка бездіяльність кожної посадової особи в секторі безпеки та в правоохоронних органах будуть оцінені.

Хочу, щоб мене сьогодні почули й усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Моя позиція як Президента України – конкурс, який відбувся, має привести до цілком логічного рішення про призначення нового керівника.

Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення».

Агентство Телевидения Новости