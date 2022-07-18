Екс-командувач силами НАТО спрогнозував терміни закінчення війни в Україні

Повномасштабна війна Росії проти України може тривати ще чотири-шість місяців і стати замороженим конфліктом за прикладом Корейської війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова колишнього головнокомандувача силами НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса в коментарі Business Insider.

За словами військового, українська армія чинить сильний опір російським окупантам, а плани президента РФ Володимира Путіна виявилися “не особливо ефективними”.

Він зазначив, що Путін отримав трохи території України “в порівнянні з тим, для чого почав конфлікт”.

“Я бачу, що це веде до закінчення “Корейської війни”, тобто до перемир’я, мілітаризованої зони між двома сторонами, триваючої ворожості, свого роду замороженого конфлікту. Побачимо це протягом чотирьох-шести місяців. Жодна зі сторін не може витримати набагато довше”, – сказав Ставрідіс.

Як закінчилася Корейська війна?

Корейська війна тривала три роки в період з 1950 по 1953 рік між Північною і Південною Кореєю. Конфлікт між країнами закінчився перемир’ям і створенням демілітаризованої зони. Однак країни не підписували офіційних мирних документів, і тому формально КНДР і Північна Корея досі перебувають у стані війни.

Нагадаємо, під час саміту G7 президент Володимир Зеленський заявив про очікування України завершити повномасштабну війну з РФ до кінця року.

Крім того, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що у серпні світ побачить перші перемоги України на фронті, а наприкінці року активні бойові дії “досить зменшат

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