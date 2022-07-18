Поліція зафіксували наслідки обстрілу П’ятихаток (фото)

17 липня ракетної атаки зазнав Харків, в результаті пошкоджені дві багатоповерхівки. Стався нічний обстріл з РСЗВ по П’ятихаткамр.

російська федерація вже вкотре обстріляла наше місто. Цього разу пошкоджено два житлових будинки, автівки та прилегла територія. Постраждалих на щастя немає. Слідчі на місці, фіксують усі деталі, написав голова Слідчого управління ГУНП в Харківської поліції Сергій Болвінов

Під ворожі удари потрапили села Івашки, Коробочкіно, Малинівка, Елітне, Калинове, смт Печеніги, місто Чугуїв.Зазнали руйнувань житлові будинки, господарчі споруди. Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали 20 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.На блокпостах за добу правоохоронці разом з військовими перевірили понад 1000 транспортних засобів для виявлення правопорушень.Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 10 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Працівники поліції щодня активно виявляють та розслідують кримінальні злочини.Поліцейські затримали двох чоловіків, які викриті у крадіжці мобільного телефону та спортивного велосипеду у жителя міста.Правоохоронці затримали чоловіка, який заволодів мопедом колишньої співмешканки.Минулої доби в ході відпрацювання території міста та області поліцейські виявили 5 фактів незаконного обігу наркотиків та затримали осіб, у яких вилучили наркотичні речовини.Під час патрулювання Харова працівники поліції виявили на території Центрального ринку факт реалізації тютюнових виробів без марок акцизного збору.Правоохоронці склали щодо правопорушника адміністративний протокол за ч.1 ст. 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) КУпАП.

Поліцейські постійно дбають про безпеку та соціальний захист мешканців міста та області, забезпечують їх продуктами харчування та предметами першої необхідності.Гуманітарну допомогу поліцейські надають найбільш уразливим верствам населення.Працівники поліції наглядають за безпекою на дорогах Харківщини.Минулої доби стосовно порушників правил дорожнього руху правоохоронці склали 15 адміністративних протоколів.Щодня харківська поліція сумлінно виконує службові завдання для забезпечення безпеки громадян та недопущення ускладнення оперативної обстановки в регіон

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