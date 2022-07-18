У харківських центрах адмінпослуг знову обмінюють чи видають права

У Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова відсьогодні, 18 липня, відновлюється послуга «Обмін або видача в зв’язку з втратою (викрадення) посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспиту)».

Для того, щоб отримати послугу Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Харківській області, необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення водія. Медична довідка на період воєнного стану скасована.Послугу надають у трьох підрозділах ЦНАП:– у ЦНАП міста Харкова (Гімназійна набережна, 26);– у Регіональному центрі послуг (пр. Тракторобудівників, 144);– у ЦНАП Шевченківського району (пр. Науки, 17-а).

Перед візитом необхідно зареєструватися в електронній черзі через один із сервісів:– вебсайт за посиланням: https://dozvil.kh.ua/queue; – за номером тел.: 0800-304-304 (безкоштовний-багатоланковий); – чат-бот: https://t.me/CNAPKharkiv_bot.

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