Окупанти вкотре обстріляли Харківщину: є загиблі та поранені (фото)

За процесуального керівництва Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 липня близько 20 години окупанти обстріляли с. Калинове Богодухівського району. Внаслідок обстрілу постраждала 41-річна жінка. Її 65-річна мати від отриманих поранень під час обстрілу померла.

Ворог також завдав ворожих ударів і по Чугуївщині. 17 липня військові країни-агресора обстріляли смт Печеніги. Внаслідок цього загинув 38-річний чоловік. Ще двоє чоловіків віком 63 та 75 років отримали поранення.

18 липня близько 2 години ночі окупанти нанесли ракетний удар по Чугуєву, що призвело до пошкодження двох багатоповерхівок.

Ворожих ударів продовжує зазнавати і Харків. Внаслідок чергового обстрілу пошкоджено житлові будинки у Київському районі.

Агентство Телевидения Новости