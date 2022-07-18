Тимчасовим головою СБУ призначено Малюка, – указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби б езпеки України Василя Малюка.Про це повідомляє сайт ОП.

До цього Малюк виконував обов’язки першого заступника голови Служби.

Нагадаємо, раніше Зеленський усунув Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ, а Ірину Венедіктову з посади Генпрокурора України.

Глава держави пояснив, що “масив злочинів проти основ національної безпеки держави та зв’язки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників”.

При цьому як заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов під час єдиного телемарафону, відсторонення Ірини Венедіктової та Івана Баканова не означає їхнє звільнення, а лише припинення повноважень на час перевірок.

“Щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і працівників СБУ, які підозрюються у співпраці з країною-агресором, і те саме стосується прокуратури, президентом були прийняті відповідні рішення”, — зазначив Смирнов.

За його словами, усунення Баканова від виконання обов’язків прописано у дисциплінарному статуті ЗСУ, оскільки керівник СБУ є військовим.

Агентство Телевидения Новости