На Харківщині сьогодні розпочинається основна сесія національного мультипредметного тест

Основна сесія НМТ триватиме з 18 липня до 10 серпня.

У Департаменті науки і освіти ХОВА повідомили, що в Харківській області національний мультипредметний тест відбуватиметься в 7 населених пунктах.

Зокрема, підтвердили намір скласти тестування:

у першому етапі (реєстрація тривала з 20 травня до 7 червня) – 8489 потенційних учасників;у другому етапі (реєструвалися з 21 червня до 7 липня) – 6827 осіб.

Загалом в області підтверджено від зареєстрованих в першому етапі – 88%, по м. Харків – 63%.

Дата, час та місце проведення тесту з міркувань безпеки не публікуються. Вся необхідна інформація є у запрошеннях, які отримали вступники на своїх інформаційних сторінках. З цієї ж причини не оприлюднено графік проведення НМТ.

«Учасників НМТ пропускатимуть до тимчасових екзаменаційних центрів за 30 хвилин до початку. Але за 10 хвилин до іспиту пропуск припинять», – зазначили у Департаменті.

Агентство Телевидения Новости