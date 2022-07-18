У Харкові на місці нічного обстрілу виявлено чотири місця вибуху від артилерійських снарядів (відео)

Вночі російська армія вдарила по Київському району Харкова: повідомлення про обстріл надійшло о 00:20 до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про обстріл району військовими російської федерації.

Внаслідок влучань артилерійських снарядів реактивної системи залпового вогню частково зруйновані два житлові будинки: пошкоджені два поверхи багатоповерхівки та дах сусіднього будинку, віконні рами та автівки. Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП №1, криміналісти та вибухотехніки ГУНП в Харківській області провели огляд місця події та зібрали речові докази злочинів країни-агресора.

За словами начальника управління вибухотехнічної служби поліції Володимира Безрука, в ході проведення огляду місця події виявлено чотири місця вибуху від артилерійських снарядів, попередньо калібру 152 мм.

– Це доволі потужна зброя великого радіусу ураження як на відкритих місцевостях, так і у забудовах. Влучання виявлені біля будинку та безпосередньо в будинок, – розповів керівник управління.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.





Агентство Телевидения Новости