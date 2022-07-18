В окупованій Боровій на території сільгосппідприємства облаштували морг, в який везуть трупи рашистів з сусідніх областей

Станом на 18 липня 2022 року Борівська селищна територіальна громада перебуває під тимчасовою окупацією рашистів. За даними аеророзвідки, російські війська дислокуються у багатьох населених пунктах громади та поблизу них. Продовжується транзит ворожих військ через територію Борівщини.

На території одного з сільськогосподарських підприємств Борової окупанти облаштували морг, куди звозять трупи своїх військових. Їхня кількість постійно збільшується, оскільки росіяни щодня втрачають своїх солдат в боях як у сусідніх Луганській і Донецькій областях, так і в тилу захоплених територій.

Агентство Телевидения Новости