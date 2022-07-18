На Харківщині ЗСУ відкинули окупантів від Бражківки та Дмитрівки

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 18 липня. 145 доба війни.

У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.

На Харківському напрямку противник продовжує ведення бойових дії з метою недопущення просування наших військ в бік державного кордону.

Ворог здійснив обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах міста Харкова та населених пунктів Уди, Прудянка, Слатине, Борщова, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже. Завдав авіаційних ударів неподалік Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове. Здійснив артилерійські обстріли із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля і Адамівка. Авіаудари зафіксовано неподалік Прудянки та Богородичного.

Українські воїни завдали втрат та відкинули противника назад, коли той намагався просунутись в напрямку Бражківки та Дмитрівки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости