Понад 20 га пшениці згоріло через обстріли

За добу з 18 по 19 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 22 оперативних виїзди, з яких: – на ліквідацію пожеж — 10,- у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 4;- 2 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;- 3 – на допомогу населенню;- 3 – для допомоги працівникам ЖКГ;- 4 — інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), а Чугуївському (1) та Харківському (2) районах області. Горіли будівля лікувального закладу та поля пшениці.

За добу рятувальники 2 рази виїздили на гасіння пожеж хлібних полів. Події сталися у с. Кицівка Чугуївського району, де горіло поле пшениці на площі близько 1га, а також у с. Морозова Долина Богодухівського району, де горіло поле на площі близько 20га. Ці пожежі сталися внаслідок ворожих обстрілів.

Піротехніки ДСНС ліквідували 13 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости