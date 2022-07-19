Британська розвідка: військам РФ гостро бракує особового складу, просування буде дуже повільними
Росія продовжує задіювати для свого наступу на Донбасі номінально шість окремих армій, але стикається із серйозним браком особового складу.
Про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки, пише “Європейська правда”.
“У повному складі, перед вторгненням, ці формування налічували приблизно 150 тисяч осіб особового складу. В останні тижні Росія часто діяла групами розміром із роту чисельністю близько 100 осіб під час проведення наступальних операцій у певному секторі”, – йдеться у повідомленні
Зазначається, що Росія щосили намагалася підтримувати ефективну наступальну бойову міць із початку вторгнення, але тепер ця проблема, ймовірно, стає дедалі гострішою.
“Окрім серйозного браку особового складу, російські планувальники стикаються з дилемою: перекидати резерви на Донбас чи захищатися від українських контратак на південно-західному херсонському напрямі”, – йдеться у повідомленні.
Росія заявила політичною метою захоплення всієї Донецької області, але оперативний темп та швидкість просування її військ, ймовірно, будуть дуже повільними без значної оперативної паузи для реорганізації та переоснащення, наголошується у даних британської розвідки.