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З тимчасово окупованих районів Харківщини евакуювали ще 940 громадян

З тимчасово окупованих районів Харківщини евакуювали ще 940 громадян

Поліція допомогла евакуювати громадян з тимчасово окупованих територій: охорону громадського порядку під час евакуації і допомогу мирним мешканцям забезпечили працівники Чугуївського райуправління поліції разом з рятувальниками, волонтерами, а також обласною та місцевою владою.

Правоохоронці 18 липня вивезли громадян через дамбу в смт Печеніги до безпечних місць. Цього разу вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій Харківщини більш ніж 940 наших громадян, у тому числі 216 дітей. Жінок, дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю автобусами довезли до логістичних центрів.

Усіх евакуйованих забезпечили медичною та психологічною допомогою. Наразі вони перебувають у безпеці.

Агентство Телевидения Новости

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