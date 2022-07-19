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В зруйнованих будівлях на Північній Салтівці тривають аварійно-рятувальні роботи

В зруйнованих будівлях на Північній Салтівці тривають аварійно-рятувальні роботи

19 липня рятувальники Харківщини та Луганщини проводили аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у п’ятиповерховому житловому будинку та котельній на Північній Салтівці, зруйнованих окупантами навесні.

Працівники ДСНС демонтували аварійні конструкції на висоті, що загрожували неконтрольованою руйнацією. Проведення даних робіт забезпечить подальші будівельні роботи з відновлення і ремонту даних об’єктів.

На місці працювало близько 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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