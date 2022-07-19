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В Богодухівському районі рецидивіст намагався зґвалтувати 11-річного хлопчика

В Богодухівському районі рецидивіст намагався зґвалтувати 11-річного хлопчика

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом закінченого замаху на зґвалтування особи, яка не досягла 14 років (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.152 КК України). У порядку ст. 208 КПК України затримано 50-річного чоловіка.

За даними слідства, 19 липня 2022 року в одному із сіл Богодухівського району раніше неодноразово судимий, у тому числі за зґвалтування, чоловік схопив на вулиці 11-річного хлопчика, який їхав повз його будинок на велосипеді. Зловмисник силоміць затягнув дитину до себе додому і намагався зґвалтувати.

Дитину врятувала родичка потерпілого. Сусідські діти розказали їй, що бачили, як зловмисник затягнув хлопця до себе додому. Жінка прибігла до будинку і вибила двері, після чого хлопчик зміг вибігти на вулицю.

Наразі готується повідомлення про підозру затриманому та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції №1 Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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