Через обстріли горіли будинки та поля, є постраждалі. ДСНС
За добу з 19 по 20 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:
– на ліквідацію пожеж — 16,
– у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8;
– на проведення аварійно-рятувальних робіт – 2;
– на допомогу населенню – 3;
– для допомоги працівникам ЖКГ – 4;
– інші виїзди – 2.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), а Чугуївському (2), Ізюмському (2) та Харківському (3) районах області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та поля пшениці
.Так о 13:28 внаслідок ворожих обстрілів горів житловий будинок в Харківському районі області. Горіли дерев’яні елементи будівлі на площі 80 кв.м. На місці пожежі працювало 3 відділення на автоцистернах та 15 рятувальників. Внаслідок обстрілу постраждав власник домоволодіння, якого з опіками тіла було госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова.