Через обстріли горіли будинки та поля, є постраждалі. ДСНС

За добу з 19 по 20 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 27 оперативних виїзди, з яких:

– на ліквідацію пожеж — 16,

– у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8;

– на проведення аварійно-рятувальних робіт – 2;

– на допомогу населенню – 3;

– для допомоги працівникам ЖКГ – 4;

– інші виїзди – 2.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (1), а Чугуївському (2), Ізюмському (2) та Харківському (3) районах області. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та поля пшениці

.Так о 13:28 внаслідок ворожих обстрілів горів житловий будинок в Харківському районі області. Горіли дерев’яні елементи будівлі на площі 80 кв.м. На місці пожежі працювало 3 відділення на автоцистернах та 15 рятувальників. Внаслідок обстрілу постраждав власник домоволодіння, якого з опіками тіла було госпіталізовано до обласної лікарні м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости