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Блукав вночі з картой по Харкову. Поліція затримала можливого корегувальника
Затримання сталося на ХТЗ, повідомляють в ГУ НП в Харківській області.
Бійці полку поліції особливого призначення під час патрулювання міста на проспекті Олександрівському помітили чоловіка, який знаходився на вулиці під час дії комендантської години.
В ході перевірки поліцейські виявили у громадянина карту з відмітками про розташування адміністративних будівель у Харкові.Для перевірки особу доставлено до відділу поліції.
Всього завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 10 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.