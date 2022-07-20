Блукав вночі з картой по Харкову. Поліція затримала можливого корегувальника

Затримання сталося на ХТЗ, повідомляють в ГУ НП в Харківській області.

Бійці полку поліції особливого призначення під час патрулювання міста на проспекті Олександрівському помітили чоловіка, який знаходився на вулиці під час дії комендантської години.

В ході перевірки поліцейські виявили у громадянина карту з відмітками про розташування адміністративних будівель у Харкові.Для перевірки особу доставлено до відділу поліції.

Всього завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлені 10 осіб для перевірки їх можливої співпраці з російськими окупантами.

Агентство Телевидения Новости