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Харків вночі без обстрілів, в області – загиблі та поранені. Доба в регіоні

Харків вночі без обстрілів, в області – загиблі та поранені. Доба в регіоні

Минулої доби російські окупанти продовжили терор мирного населення Харківщини. Вночі наносив удари по Чугуївському та Богодухівському районах, повідомляють в ХОВА

Ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі об’єкти. Горіли поля з пшеницею.

На жаль, є загиблі та поранені. В Ізюмському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення отримали 7 мирних мешканців: Харківському районі – 5 поранених, в Чугуївському – 1, в Богодухівському – 1.

Агентство Телевидения Новости

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