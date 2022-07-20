Харків вночі без обстрілів, в області – загиблі та поранені. Доба в регіоні

Минулої доби російські окупанти продовжили терор мирного населення Харківщини. Вночі наносив удари по Чугуївському та Богодухівському районах, повідомляють в ХОВА

Ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, заклад освіти, господарчі об’єкти. Горіли поля з пшеницею.

На жаль, є загиблі та поранені. В Ізюмському районі загинув 61-річний чоловік. Поранення отримали 7 мирних мешканців: Харківському районі – 5 поранених, в Чугуївському – 1, в Богодухівському – 1.

Агентство Телевидения Новости