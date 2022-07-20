Наслідки ранкового обстрілу Харкова (деталі, фото)

Внаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули та постраждали цивільні, серед них діти

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 липня близько 9:30 ранку окупанти обстріляли Київський район м. Харкова. Попередньо, обстріл здійснювався з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

Внаслідок обстрілу загинули мирні харків’яни, які в цей час перебували на зупинці громадського транспорту. Серед них подружжя: 69-річний чоловік та 68-річна жінка.

На зупинці також перебували брат з сестрою: 13-річний хлопець загинув на місці, його 15-річна сестра поранена.

Крім того, серед постраждалих — 72-річна жінка.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, дані уточнюються. Огляд місця події проводять прокурори Київської окружної прокуратури м. Харкова та слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости