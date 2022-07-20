США обіцяє надати додаткові HIMARS, а Німеччина скорочує військову підтримку України

Адміністрація Байдена готується оголосити про ухвалення нового пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це заявив у вівторок під час брифінгу в Вашингтоні координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

«Ми надалі забезпечуватимемо Україну історичним рівнем оборонної допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про виділення чергового пакету допомоги за повноваженнями президента США (Presidential Drawdown) з військовим обладнанням для України»,- зауважив представник Білого дому.

Він уточнив, що цей пакет включатиме «більше систем HIMARS, які українці застосовують дуже ефективно, змінюючи ситуацію на полі бою». Крім того, за його словами, ЗСУ будуть передані боєприпаси для цих систем залпового вогню, а також інші артилерійські набої.

При цьому канцлер Германії Олаф Шольц скоротив військову підтримку України з боку Німеччини, незважаючи на протилежні обіцянки.

Як пише видання Die Welt, це випливає зі списку поставленої Україні зброї, який опублікував німецький уряд.

Так, Україна за останні три тижні отримала два поставки: 42 тисячі сухих пайків на початку липня, а також 102 неброньовані автомашини.

Останнє значне постачання озброєння з Німеччини відбулося чотири тижні тому, пише видання. 21 червня в Україну прибули сім самохідних гаубиць, обіцяних на початку травня. Тоді ж прибули боєприпаси, 5 тисяч касок, обладнання для захисту від дронів та запчастини до автомобілів.

До цього уряд Німеччини вже скорочував обсяг своєї військової підтримки: у період з 30 березня по середину червня в Україну надходили лише невеликі поставки, на кшталт радіостанцій та ручних гранат.

Опозиція різко розкритикувала відсутність поставок в Україну. «Публічні заяви та дії у федеральному уряді явно відрізняються. Це ганьба», – сказав депутат Бундестагу від ХДС Торстен Фрай.

«Не слід виділяти окремі поставки, але необхідно розглядати підтримку західної спільноти – включаючи програму ЄС на 500 мільйонів євро як загальний пакет», – заявив у свою чергу представник парламентської групи СДПН з питань зовнішньої політики Нільс Шмід

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