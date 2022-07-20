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Серед поранених при ранковому обстріли – сестра загиблого підлітка (відео)

Серед поранених при ранковому обстріли – сестра загиблого підлітка (відео)

Троє людей загинули внаслідок обстрілу російською армією Київського району.

Про це сьогодні, 20 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.За його словами, снаряд влучив у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинув, зокрема, 13-річний підліток, а його 15-річну сестру було поранено. Також від вибуху постраждала мечеть.«Люди стояли на зупинці та чекали на громадський транспорт. Без розбору обстрілюють місто Харків, гинуть мирні жителі», – повідомив мер Харкова.

За попередніми даними, повідомили в поліції,

За попередніми даними, обстріл був з РСЗВ Ураган.

Агентство Телевидения Новости

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