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У Харкові ймовірно школярі продовжать навчатися дистанційно восени.

У Харкові ймовірно школярі продовжать навчатися дистанційно восени.

Про це сьогодні, 20 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.«Я ніколи не піду на те, щоб ризикувати життями дітей та ввести офлайн-навчання. Буде навчання онлайн. До цього готується викладацький склад. Навчатимемо дітей так доти, доки військова обстановка не зміниться», – підкреслив мер Харкова.Також Ігор Терехов нагадав, що у Харкові різною мірою зруйновано близько 110 шкіл.

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