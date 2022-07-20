Рада розширила коло осіб, звільнених від мобілізації

Верховна Рада України прийняла у першому читанні за основу проект Закону України про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам (реєстр. №7352). Про це повідомили на офіційному вебпорталі парламенту України.

Законопроєкт передбачає введення права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників незалежно від наявності в них вченого звання та/або наукового ступеня.

При цьому право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації матимуть ті педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, які працевлаштовані за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

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