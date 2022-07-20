На Баварії намагаються відновити будинок, який сильно постраждав від авіаудару

Ірина

Я была на кухне, варила суп. Наташа уже сварила и пошла в комнату. Я чудом осталась жива. Стала возле стола и услышала звук. Подумала – надо лечь, но осталась стоять. Заложило уши, я закрыла глаза. Потом я смотрю и не понимаю, где я и что я. У меня поранило ногу и разбило нос. Но я боли вообще не чувствовала.

Ірина згадує авіаудар, який стався в Новобаварському районі на початку березня. Бомба впала поряд з житловою 5-поверхівкою. 5 цивільних загинули на місці, 10 отримали поранення.

Наталя

Видела, как ребенка окровавленного несли, на дороге лежали люди. Тут люди окровавленные сидели, муж и жена. Там лежали люди. Эту картину я видела.

Руйнації були жахливі – здавалося, реконструкція неможлива. Проте технічна комісія дійшла висновку – будинок можна відновити.

Богдан Долина, директор КП «Харківспецбуд»

Несмотря на то, что дом выглядит очень страшно, основные конструктивы, которые влияют на целостность дома, они остались целыми и в данный момент занимаемся разборами завалов, сносом перегородок, убираем аварийные вещи и параллельно делают проект, после чего будет понятно, в какие деньги это обойдется. Но то, что сделать это возможно, мы уже понимаем. В первую очередь мы будем закрывать контур дома, мы должны восстановить кровлю, установить окна, установить двери, чтобы дом был со всех сторон закрыт. Вторым этапом будет утепление, чтоб было меньше энергозатрат. Восстановим сети, внутренние перегородки.

Кілька бригад працює на об’єкті вже біля місяця. Головне – встигнути зробити дах до сезону дощів.

Богдан Долина, директор КП «Харківспецбуд»

В настоящий момент идет усиление существующей стропильной системы, скоро будет проектное решение и будем делать. Наша задача за 1-2 месяца кровлю перекрыть, чтобы здание не намокало осенью.

Дмитро

Сейчас поднимем песок. Надо парапет уложить, чтоб дальше крышу собирать.

Мешканці намагаються допомогти – розбирають завали та, кажуть будівельники, працюють дуже швидко.

Богдан Долина, директор КП «Харківспецбуд»

Они участвуют в работах, мы не успеваем за ними вывозить мусор. Они выбрасывают все, что повреждено. Жители заинтересованы и максимально помогают, насколько это возможно.

Віталій, газозварювальник КП «Харківспецбуд»

Дом вы видели, в плохом состоянии. Двери, окна, квартиры, перегородки. Наша задача восстановить полностью этаж, по два балкона.

Сусідній будинок постраждав набагато менше – дах вже майже готовий, залишилося де-не-де закрити вибиті вікна.

Богдан Долина, директор КП «Харківспецбуд»

Будем уже поквартирно ходить и закрывать те окна, где люди не проживают. Надо закрыть проемы, чтобы не было размораживания системы, чтобы дом мог пережить зиму.

Загалом в Харкові нараховується близько 3 тисяч у тій чи іншій мірі пошкоджених будівель. В половині – це у п’яти районах міста – вже ведуться ремонтні роботи, кажуть в Харківспецбудi. Де це можливо – залучають волонтерів для розбирання завалів та прибирання сміття.





Агентство Телевидения Новости