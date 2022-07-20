Троє цивільних постраждали в Дергачах під час обстрілу

У ніч з 19 на 20 липня російська армія обстріляла Дергачі з реактивної артилерії. Троє осіб – двоє чоловіків 56-ти і 31-го років, жінка 56-ти років – отримали травми різного ступеню важкості і були доставлені до лікарні. Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілів зруйновано декілька приватних будинків, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та енергомережі. Наразі працівники Дергачівського РЕМу відновлюють електропостачання у районах, що залишилися без світла.

Агентство Телевидения Новости