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Троє цивільних постраждали в Дергачах під час обстрілу

Троє цивільних постраждали в Дергачах під час обстрілу

У ніч з 19 на 20 липня російська армія обстріляла Дергачі з реактивної артилерії. Троє осіб – двоє чоловіків 56-ти і 31-го років, жінка 56-ти років – отримали травми різного ступеню важкості і були доставлені до лікарні. Про це повідомив голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілів зруйновано декілька приватних будинків, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та енергомережі. Наразі працівники Дергачівського РЕМу відновлюють електропостачання у районах, що залишилися без світла.

Агентство Телевидения Новости

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