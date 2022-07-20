Спецоперація KRAKEN в Білогорівці: в полоні опинився російський розвідник

В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ «KRAKEN» був захоплений у полон розвідник ГРУ ВС РФ.

«Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду. У ролику використаний матеріал з телефона цього ГРУшника. Будучи досвідченим розвідником, він мав свій цифровий щоденник. Там його «бойовий шлях» Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою».

Агентство Телевидения Новости