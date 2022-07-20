Обстріл зупинки громадського транспорту у Харкові: серед загиблих та поранених є діти

Троє людей загинули сьогодні в Харкові в результаті обстрілу Київського району: снаряд влучив в зупинку громадського транспорту поряд з мечеттю. Від отриманих травм на місці померли 13-річний хлопець, 68-річная жінка та її 69-річний чоловік.

Олена Баранник, нач. відділу комунікації ГУНП у Харківській обл.

Снаряди – попередньо, «Урагани» – влучили на зупинку, де були люди. На місці працюють вибухотехніки, криміналісти, слідчо-оперативна група. Вже відкрито кримінальне провадження за ч. 2. ст. 438 ККУ. Всі злочини фіксуються поліцією 24/7.

Численні уламкові поранення отримали сестра загиблого підлітка та літня жінка.

Віктор Забашта, директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Двоє постраждалих, в тому числі дівчина 15 років. Це осколкові поранення, стан важкий, зараз вони в лікарні, їх оперують.

Чоловік шукає свого сусіда. Каже, розминувся з ним саме перед тим, як пролунав вибух.

Олександр

Я слышал один взрыв, бабахнуло. Он ушел с Максимом, я пошел домой. Мы разошлись там, возле киоска. Он сюда пошел, я сюда. Мы живем в тамбуре одном.

Валентина Леонидівна в момент обстрілу знаходилася в під’їзді, біля поштової скриньки. Після вибуху побігла додому, але через погане самопочуття пізніше спуститися до медиків.

Валентина Таранченко

Лифтом не ехала, я пешком хожу. Бегом наверх, полетели стекла снова на балконе. У людей там рамы повыбивало. Я не могу успокоиться, держу себя, все дрожит. Подошла, померяли давление и держали меня за руку.

Віктор Забашта, директор «Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»

Надали допомогу родичам постраждалих та загиблих. Бригада стояла весь час, працювали.

Вже сьогодні, за даними Харківської обласної військової адміністрації, одну людину поранено в Чугуївській громаді, 2 травмованих – у Малинівській. У Золочівській громаді загинув чоловік, ще двi людини отримали поранення. 2 поранених i в Печенізькій громаді.





Агентство Телевидения Новости