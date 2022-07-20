На Харківщині вигоріли близько 60 гектарів зернових, є загиблі та поранені

20 липня близько 14:00 ворог здійснив обстріл села Довжик Золочівської територіальної громади Харківської області.

Снаряди поцілили в житлові будинки. Є постраждалі та загиблі. Пошкоджено кілька домоволодінь. Сталося займання двох полів з зерновими культурами, площа вигоряння яких склала 25 та 35 гектарів.

За даними ХОВА, одну людину поранено в Чугуївській громаді, 2 травмованих – у Малинівській. У Золочівській громаді загинув чоловік, ще двi людини отримали поранення. 2 поранених i в Печенізькій громаді.

Співробітники слідчо-оперативної групи на чолі з керівництвом територіального підрозділу здійснюють огляд місць події, вилучають уламки, документують злочини агресора.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Агентство Телевидения Новости