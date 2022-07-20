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Батьки окупантів радять синам ламати собі руки і ноги

Батьки окупантів радять синам ламати собі руки і ноги

Усе це – щоб їх відправили з війни в Україні на лікування у госпіталь.

Нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ, свідчить про те, що батьки російських окупантів радять синам ламати собі руки і ноги, щоб їх відправили з війни в Україні на лікування у госпіталь.

«Я решил! Сейчас в четыре сменюсь, и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Трясет страшно, пипец. Не могу я, нах*й, здесь находиться уже», – панічно розповідає окупант, який дислокується на Харківщині.

Батько зрадів перспективі повернення сина, але коли той згодом передзвонив і сказав, що не зміг собі нічого зламати, дав цінну пораду.

«У нас, в молодости, косили пацаны: обматываешь полотенцем или тряпкой какой-нибудь руку, мочишь её, подходишь к какому-нибудь углу и об угол прям рукой бьешь. И не так больно, и кость ломается», – ділиться мудрістю батько.

Агентство Телевидения Новости

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