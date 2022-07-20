У Міноборони просять українців не називати види зброї, з якої ЗСУ вражають ворожі цілі

Інформація, яка цивільним здається не дуже цінною, насправді використовується ворогом, тому не варто під час війни повідомляти про наслідки обстрілів та види зброї, з якої українські захисники влучають у ворожі цілі.

Про це в Фейсбуці повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр за підсумками візиту в район відповідальності Оперативного командування «Південь», пише «Укрінформ».

«Для цивільних осіб під час війни головне інформаційне правило – про військові дії, їх хід, наслідки, результати – першими говорять військові. Та інформація, яка цивільним здається не дуже цінною або очевидною, насправді використовується ворогом. Приміром, не треба називати види зброї, з якої ЗСУ влучають у ворожі цілі. Ми можемо це обговорювати, якщо про це повідомив Генштаб», – зазначила Маляр.

Вона також закликала не приписувати ЗСУ потрапляння у цивільні цілі ворога, навіть якщо дуже б цього хотілось.

«Наші Збройні сили дотримують правил та звичаїв війни, встановлених міжнародним правом», – наголосила заступниця міністра.

Як повідомляв Укрінформ, захисники України з 24 лютого по 20 липня ліквідували близько 38 тисяч 750 російських загарбників, що на 200 осіб більше порівняно з попередньою добою.

Агентство Телевидения Новости