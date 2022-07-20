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Під час обстрілу Чугуєва пошкоджена школа

Під час обстрілу Чугуєва пошкоджена школа

В результаті нічного ракетного обстрілу Чугуєва пошкоджена будівля місцевої школи. У приватних будинках, розташованих поруч, вилетіли вікна.

Постраждалих осіб немає, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Подія сталася в ніч на 20 липня близько 01:15. Співробітники слідчо-оперативної групи Чугуївського райуправління поліції провели огляд місця події та зібрали речові докази.

Слідчим інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Агентство Телевидения Новости

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