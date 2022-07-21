Нічні удари по області, загинуло 4 цивільних за добу

Вночі російські окупанти завдали ударів по мирному населенню Чугуївського району. Серед зруйнованого – частина будівлі комунального підприємства. Попередньо – постраждалих немає.

Протягом доби ворог вів масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та м. Харків. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Окупанти свідомо ведуть обстріли полів із стиглою пшеницею, внаслідок чого спалахують пожежі та знищується урожай в полях. Горіли поля в Чугуївському та Богодухівському районах. У Золочівській громаді від обстрілів загорілись відразу 2 поля на площі 60 га. Завдяки роботі рятувальників і аграріїв вогонь не поширився ще на 66 га пшениці. Загалом на Харківщині ворог вже знищив понад 130 га посівів зернових.

▪️На жаль, протягом доби внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині загинули 4 цивільних. 3 – в Харкові, в тому числі дитина 13 років. 72-річний чоловік у Богодухівському районі.

Поранення отримали 11 людей. В м. Харків – 3, в тому числі дівчинка 15 років. В Чугуївському районі 5 поранених, в Богодухівському – 2, в Ізюмському – 1.

▪️На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російська армія зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювала населені пункти Харківщини: Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине, Прудянка та інші.

Противник безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник. Наші захисники надійно тримають свої позиції та зупиняють усі спроби ворога йти вперед.

Агентство Телевидения Новости