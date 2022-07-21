Сильна пожежа в Маліновці та обстріли пшениці

За добу з 20 по 21 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 32 оперативних виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж — 12, у т.ч. пожеж спричинених обстрілами — 8, також 3 – на проведення аварійно-рятувальних робіт, 2 – на допомогу комунальним службам, 6 – на допомогу населенню, 9 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Богодухівському (2), Ізюмському (1) та Чугуївському (4) районах області, а також Київському районі Харкова. Горіли приватні надвірні забудови, поля з пшеницею, трава та сміттєзвалище.

Серед найбільших за площею пожеж у приватному секторі – пожежа у Малинівській громаді Чугуївського району. Вона трапилась о 13:30 внаслідок влучання ворожого снаряду у приватну господарчу споруду, яка горіла на площі 120 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 64-ї Державної пожежно-рятувальної частини з м. Лисичанська. Вони ліквідували вогонь о 13:58.Піротехніки ДСНС ліквідували 8 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.

Агентство Телевидения Новости