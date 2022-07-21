В харківському метро організували курси з безпеки мирних жителів

У п’ятницю на станціях метро відбудуться курси щодо поводження громадян в умовах бойових дій.

Курси з безпеки мирних жителів під час бойових дій організовано Департаментом цивільного захисту ХОВА спільно в ГУ ДСНС в Харківській області.

На курсах рятувальники, волонтери, представники Червоного хреста інструктуватимуть мирних жителів, як правильно поводитися під час атак окупантів.

Заняття відбудуться на станціях Харківського метрополітену 22 липня за таким графіком:

10:00 – ст. імені О. С. Масельського;

11:30 – ст. Завод імені Малишева;

13:00 – ст. Університет;

14:30 – ст. Київська.

Агентство Телевидения Новости