В Харкові медики «швидкої» реанімували чоловіка зі складними осколковими пораненнями

Медики Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги успішно реанімували 49-річного чоловіка після клінічної смерті.

Чоловік внаслідок обстрілів російських окупантів отримав вибухову травму, складні осколкові поранення.

Завдяки фаховим діям медиків безпосередньо на місці події, потерпілого вдалося врятувати. Пораненого госпіталізували до медустанови для подальшого лікування. Стан чоловіка стабілізувався.

Агентство Телевидения Новости