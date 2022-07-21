ЗСУ вкотре відбили штурм окупантів у напрямку Великі Проходи – Питомник

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 21 червня. 148 доба війни.

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Верхнього Салтова та Ртищівки. Здійснив артилерійські обстріли в районах Харкова, Питомника, Руської Лозової, Рубіжного, Черкаських Тишків, Прудянки, Чугуєва, Удів, Коробочкиного, Залимана та Малинівки.

Штурмовими діями безуспішно намагався просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Гусарівка, Велика Комишуваха, Норцівка, Вірнопілля. Провів повітряну розвідку неподалік Дмитрівки та Вірнопілля.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости