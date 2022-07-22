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Ізюм стал лідером антирейтингу по кількості обстрілів

Ізюм стал лідером антирейтингу по кількості обстрілів

Найбільшу кількість обстрілів зазнав не окупований і практично зруйнований вщент Маріуполь, а місто Ізюм у Харківській області

По ньому ворог завдав 476 ракетних ударів, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в етері телемарафону.

Житлова забудова міста Ізюм на Харківщині, яке від початку березня заблоковане російськими окупантами, знищена практично на 80%, у місті немає електрики, тепла та води, кількість жертв підрахувати наразі неможливо, повідомив заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін

Агентство Телевидения Новости

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