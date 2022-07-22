У Харкові обстрілів вночі не зафіксовано, влучили поруч – в Рогані.

Минулої ночі обстрілів Харкова не зафіксовано.

На території області окупанти вночі обстріляли с. Рогань в Харківському районі. Пошкоджено неексплуатовану будівлю, сталася пожежа. Попередньо – ніхто не постраждав, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

Протягом минулої доби ворог обстрілював с РСЗВ Салтівський та Київський райони Харкова. Внаслідок обстрілу загинуло 3 людей.

2 людей залишаються у вкрай важкому стані. Стан ще 3 людей лікарі оцінюють як тяжкий. Вони перебувають в реанімації. Інші 16 пацієнтів перебувають у стані середньої тяжкості, їхньому життю загрози немає.

Також російські окупанти минулої доби обстрілювали мирне населення Чугуївського району. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі, спалахнули пожежі. Без постраждалих.

На лінії зіткнення ситуація контрольована. На Харківському напрямку ворог обстрілював з артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.

В районі Ізюма окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Карнаухівки, Микільського і Курульки.

Наші захисники надійно тримають свої позиції та завдають ворогові постійних втрат.

Підтримуємо ЗСУ та продовжуємо працювати задля перемоги!

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Агентство Телевидения Новости