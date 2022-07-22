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Окупанти знищили дитячий садок на Харківщині

Окупанти знищили дитячий садок на Харківщині

Внаслідок обстрілів у Прудянці Дергачівської ОТГ повністю знищено будівлю дитячого садка «Ялинка», пошкоджено декілька приватних будинків у підконтрольних Україні селищах та селах громади. Знищення дитсадка – це черговий цинічний акт тероризму, здійснений російською армією на нашій землі, повідомляє голова Дергачівської ОТГ В’ячеслав Задоренко.

Також рашисти бомбили з артилерії по Дергачам, а також цілили по цивільним об’єктам на території Безруківського, Слатинського, Прудянського, Токарівського, Русько-Лозівського старостинських округів.

Агентство Телевидения Новости

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