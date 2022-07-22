Росія дедалі частіше б’є переробленими ракетами ППО по наземних цілях

Армія Росії все частіше використовує перероблені ракети протиповітряної оборони для ударів по наземних цілях. Про це повідомляє у Twitter Міноборони Великобританії з посиланням на висновки своєї розвідки.

Там нагадали, що днями армія РФ вдарила сімома ракетами ППО по інфраструктурі та складах у Миколаєві. За словами розвідників, Росія збільшила використання ракет ППО для наземних атак через дефіцит спеціалізованих ракет.

За словами британців, РФ майже напевно розгорнула комплекси ППО С-300 і С-400 біля

України напередодні широкомасштабного вторгнення.

Ракети цих комплексів мають невеликі боєголовки, призначені для ураження літаків. На землі вони можуть нести значну загрозу військам на відкритій місцевості або в легких будівлях, але навряд чи такі ракети проникнуть через укріплені конструкції.

Розвідники також зазначили: є висока ймовірність, що ракети ППО не влучать у наземні цілі, оскільки не оптимізовані для таких завдань, а оператори мало підготовлені для подібних місій. Усе це може призвести до жертв серед цивільного населення.

За даними української розвідки, Росія використала до 60% запасів високоточної зброї.

Агентство Телевидения Новости