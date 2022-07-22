Результат війни вирішиться протягом двох місяців, – Forbes

Зазначається, що найближчі тижні можуть стати переломними на фронті, а від того, як розвиватимуться події у липні – серпні, залежатиме майбутнє війни.

На відміну від українських позицій, які після відступу з Лисичанська мають широкі фланги та відкритий тил, російські війська мають багато вразливих місць.

Так, на правому березі Дніпра, в Херсонській області перебувають близько 15 000 російських солдатів, забезпечення яких тримається на двох мостах (Антонівський та Антонівський залізничний) та греблі Каховської ГЕС.

Знищення переправ через Дніпро суттєво ускладнює подальше можливий просування ЗСУ на правий берег, тому, швидше за все, командування Збройних сил вибере тактику вогневого впливу на ці мости.

При цьому в Офісі Президента зазначили, що війну, яку проти нас розпочала Росія, потрібно закінчити до зими, а для цього союзники повинні забезпечити ЗСУ більшою кількістю зброї. У себе на Телеграм-каналі Андрій Єрмак пояснив, що якщо бойові дії затягнуться, то під час холодів воювати буде в рази важче.

“Україна протистоїть Росії вже 5 місяців. Ми не злякалися і продемонстрували всьому світу, що можемо перемогти. Для цього нам необхідно більше зброї та антиросійських санкцій, – зазначає Єрмак. – Важливо, щоб вся допомога, про яку ми просимо, надходила вчасно. Бо війну потрібно зупинити до зими, інакше потім вона буде більш важкою”.

Агентство Телевидения Новости