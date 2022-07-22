У саперів ДСНС більше всього роботи на Харківщині

Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 125 виїздів. Виявлено, вилучено і знешкоджено 784 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 221 гектар.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали в Харківській області – 6 тис. 339 разів, Київщині – 4 тис. 478, Чернігівщині – 2 тис. 828, Миколаївщині – 1 тис. 448, Черкащині – 886, Сумщині – 846.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення росії на території України знешкоджено 164 тис. 786 вибухонебезпечних предметів та 663 кг вибухової речовини, у тому числі 2 тис. 94 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 65 тис. 975 гектарів.

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